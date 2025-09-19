クォートセクション
通貨 / TRTN-PB
TRTN-PB: Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemab

25.21 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRTN-PBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.20の安値と25.29の高値で取引されました。

Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemabダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
25.20 25.29
1年のレンジ
23.88 25.76
以前の終値
25.21
始値
25.20
買値
25.21
買値
25.51
安値
25.20
高値
25.29
出来高
27
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.98%
6ヶ月の変化
2.65%
1年の変化
2.65%
