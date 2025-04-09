- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TAIL: Cambria Tail Risk ETF
A taxa do TAIL para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.96 e o mais alto foi 12.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Cambria Tail Risk ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TAIL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TAIL hoje?
Hoje Cambria Tail Risk ETF (TAIL) está avaliado em 11.99. O instrumento é negociado dentro de 11.96 - 12.01, o fechamento de ontem foi 12.04, e o volume de negociação atingiu 153. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TAIL em tempo real.
As ações de Cambria Tail Risk ETF pagam dividendos?
Atualmente Cambria Tail Risk ETF está avaliado em 11.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.57% e USD. Monitore os movimentos de TAIL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TAIL?
Você pode comprar ações de Cambria Tail Risk ETF (TAIL) pelo preço atual 11.99. Ordens geralmente são executadas perto de 11.99 ou 12.29, enquanto 153 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TAIL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TAIL?
Investir em Cambria Tail Risk ETF envolve considerar a faixa anual 10.91 - 14.65 e o preço atual 11.99. Muitos comparam 0.93% e -5.59% antes de enviar ordens em 11.99 ou 12.29. Estude as mudanças diárias de preço de TAIL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cambria Tail Risk ETF?
O maior preço de Cambria Tail Risk ETF (TAIL) no último ano foi 14.65. As ações oscilaram bastante dentro de 10.91 - 14.65, e a comparação com 12.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cambria Tail Risk ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cambria Tail Risk ETF?
O menor preço de Cambria Tail Risk ETF (TAIL) no ano foi 10.91. A comparação com o preço atual 11.99 e 10.91 - 14.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TAIL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TAIL?
No passado Cambria Tail Risk ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.04 e 2.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 12.04
- Open
- 12.01
- Bid
- 11.99
- Ask
- 12.29
- Low
- 11.96
- High
- 12.01
- Volume
- 153
- Mudança diária
- -0.42%
- Mudança mensal
- 0.93%
- Mudança de 6 meses
- -5.59%
- Mudança anual
- 2.57%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.