TAIL: Cambria Tail Risk ETF
Le taux de change de TAIL a changé de -0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.96 et à un maximum de 12.01.
Suivez la dynamique Cambria Tail Risk ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TAIL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TAIL aujourd'hui ?
L'action Cambria Tail Risk ETF est cotée à 11.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 11.96 - 12.01, a clôturé hier à 12.04 et son volume d'échange a atteint 153. Le graphique en temps réel du cours de TAIL présente ces mises à jour.
L'action Cambria Tail Risk ETF verse-t-elle des dividendes ?
Cambria Tail Risk ETF est actuellement valorisé à 11.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TAIL.
Comment acheter des actions TAIL ?
Vous pouvez acheter des actions Cambria Tail Risk ETF au cours actuel de 11.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.99 ou de 12.29, le 153 et le -0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TAIL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TAIL ?
Investir dans Cambria Tail Risk ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.91 - 14.65 et le prix actuel 11.99. Beaucoup comparent 0.93% et -5.59% avant de passer des ordres à 11.99 ou 12.29. Consultez le graphique du cours de TAIL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cambria Tail Risk ETF ?
Le cours le plus élevé de Cambria Tail Risk ETF l'année dernière était 14.65. Au cours de 10.91 - 14.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cambria Tail Risk ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cambria Tail Risk ETF ?
Le cours le plus bas de Cambria Tail Risk ETF (TAIL) sur l'année a été 10.91. Sa comparaison avec 11.99 et 10.91 - 14.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TAIL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TAIL a-t-elle été divisée ?
Cambria Tail Risk ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.04 et 2.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 12.04
- Ouverture
- 12.01
- Bid
- 11.99
- Ask
- 12.29
- Plus Bas
- 11.96
- Plus Haut
- 12.01
- Volume
- 153
- Changement quotidien
- -0.42%
- Changement Mensuel
- 0.93%
- Changement à 6 Mois
- -5.59%
- Changement Annuel
- 2.57%
