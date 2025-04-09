- Обзор рынка
TAIL: Cambria Tail Risk ETF
Курс TAIL за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.96, а максимальная — 12.01.
Следите за динамикой Cambria Tail Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TAIL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAIL сегодня?
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) сегодня оценивается на уровне 11.99. Инструмент торгуется в пределах 11.96 - 12.01, вчерашнее закрытие составило 12.04, а торговый объем достиг 153. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Tail Risk ETF?
Cambria Tail Risk ETF в настоящее время оценивается в 11.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.57% и USD. Отслеживайте движения TAIL на графике в реальном времени.
Как купить акции TAIL?
Вы можете купить акции Cambria Tail Risk ETF (TAIL) по текущей цене 11.99. Ордера обычно размещаются около 11.99 или 12.29, тогда как 153 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAIL?
Инвестирование в Cambria Tail Risk ETF предполагает учет годового диапазона 10.91 - 14.65 и текущей цены 11.99. Многие сравнивают 0.93% и -5.59% перед размещением ордеров на 11.99 или 12.29. Изучайте ежедневные изменения цены TAIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Tail Risk ETF?
Самая высокая цена Cambria Tail Risk ETF (TAIL) за последний год составила 14.65. Акции заметно колебались в пределах 10.91 - 14.65, сравнение с 12.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Tail Risk ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Tail Risk ETF?
Самая низкая цена Cambria Tail Risk ETF (TAIL) за год составила 10.91. Сравнение с текущими 11.99 и 10.91 - 14.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAIL?
В прошлом Cambria Tail Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.04 и 2.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.04
- Open
- 12.01
- Bid
- 11.99
- Ask
- 12.29
- Low
- 11.96
- High
- 12.01
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 0.93%
- 6-месячное изменение
- -5.59%
- Годовое изменение
- 2.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.