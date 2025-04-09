КотировкиРазделы
Валюты / TAIL
Назад в Рынок акций США

TAIL: Cambria Tail Risk ETF

11.99 USD 0.05 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TAIL за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.96, а максимальная — 12.01.

Следите за динамикой Cambria Tail Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TAIL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAIL сегодня?

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) сегодня оценивается на уровне 11.99. Инструмент торгуется в пределах 11.96 - 12.01, вчерашнее закрытие составило 12.04, а торговый объем достиг 153. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Tail Risk ETF?

Cambria Tail Risk ETF в настоящее время оценивается в 11.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.57% и USD. Отслеживайте движения TAIL на графике в реальном времени.

Как купить акции TAIL?

Вы можете купить акции Cambria Tail Risk ETF (TAIL) по текущей цене 11.99. Ордера обычно размещаются около 11.99 или 12.29, тогда как 153 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAIL?

Инвестирование в Cambria Tail Risk ETF предполагает учет годового диапазона 10.91 - 14.65 и текущей цены 11.99. Многие сравнивают 0.93% и -5.59% перед размещением ордеров на 11.99 или 12.29. Изучайте ежедневные изменения цены TAIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Tail Risk ETF?

Самая высокая цена Cambria Tail Risk ETF (TAIL) за последний год составила 14.65. Акции заметно колебались в пределах 10.91 - 14.65, сравнение с 12.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Tail Risk ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Tail Risk ETF?

Самая низкая цена Cambria Tail Risk ETF (TAIL) за год составила 10.91. Сравнение с текущими 11.99 и 10.91 - 14.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAIL?

В прошлом Cambria Tail Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.04 и 2.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.96 12.01
Годовой диапазон
10.91 14.65
Предыдущее закрытие
12.04
Open
12.01
Bid
11.99
Ask
12.29
Low
11.96
High
12.01
Объем
153
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
-5.59%
Годовое изменение
2.57%
13 октября, понедельник
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
11:00
ALL
Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти
Акт.
Прог.
Пред.