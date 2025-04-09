KurseKategorien
TAIL: Cambria Tail Risk ETF

11.96 USD 0.08 (0.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TAIL hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.96 bis zu einem Hoch von 12.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cambria Tail Risk ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TAIL heute?

Die Aktie von Cambria Tail Risk ETF (TAIL) notiert heute bei 11.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 11.96 - 12.01 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.04 und das Handelsvolumen erreichte 307. Das Live-Chart von TAIL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TAIL Dividenden?

Cambria Tail Risk ETF wird derzeit mit 11.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TAIL zu verfolgen.

Wie kaufe ich TAIL-Aktien?

Sie können Aktien von Cambria Tail Risk ETF (TAIL) zum aktuellen Kurs von 11.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.96 oder 12.26 platziert, während 307 und -0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TAIL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TAIL-Aktien?

Bei einer Investition in Cambria Tail Risk ETF müssen die jährliche Spanne 10.91 - 14.65 und der aktuelle Kurs 11.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.67% und -5.83%, bevor sie Orders zu 11.96 oder 12.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TAIL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cambria Tail Risk ETF?

Der höchste Kurs von Cambria Tail Risk ETF (TAIL) im vergangenen Jahr lag bei 14.65. Innerhalb von 10.91 - 14.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cambria Tail Risk ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cambria Tail Risk ETF?

Der niedrigste Kurs von Cambria Tail Risk ETF (TAIL) im Laufe des Jahres betrug 10.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.96 und der Spanne 10.91 - 14.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TAIL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TAIL statt?

Cambria Tail Risk ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.04 und 2.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
11.96 12.01
Jahresspanne
10.91 14.65
Vorheriger Schlusskurs
12.04
Eröffnung
12.01
Bid
11.96
Ask
12.26
Tief
11.96
Hoch
12.01
Volumen
307
Tagesänderung
-0.66%
Monatsänderung
0.67%
6-Monatsänderung
-5.83%
Jahresänderung
2.31%
