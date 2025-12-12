- Visão do mercado
TACH: Titan Acquisition Corp.
A taxa do TACH para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.2400 e o mais alto foi 10.2638.
Veja a dinâmica do par de moedas Titan Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TACH hoje?
Hoje Titan Acquisition Corp. (TACH) está avaliado em 10.2540. O instrumento é negociado dentro de 10.2400 - 10.2638, o fechamento de ontem foi 10.2600, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TACH em tempo real.
As ações de Titan Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Titan Acquisition Corp. está avaliado em 10.2540. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.44% e USD. Monitore os movimentos de TACH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TACH?
Você pode comprar ações de Titan Acquisition Corp. (TACH) pelo preço atual 10.2540. Ordens geralmente são executadas perto de 10.2540 ou 10.2570, enquanto 15 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TACH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TACH?
Investir em Titan Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 10.0000 - 10.3800 e o preço atual 10.2540. Muitos comparam 0.23% e 1.73% antes de enviar ordens em 10.2540 ou 10.2570. Estude as mudanças diárias de preço de TACH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Titan Acquisition Corp.?
O maior preço de Titan Acquisition Corp. (TACH) no último ano foi 10.3800. As ações oscilaram bastante dentro de 10.0000 - 10.3800, e a comparação com 10.2600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Titan Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Titan Acquisition Corp.?
O menor preço de Titan Acquisition Corp. (TACH) no ano foi 10.0000. A comparação com o preço atual 10.2540 e 10.0000 - 10.3800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TACH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TACH?
No passado Titan Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.2600 e 2.44% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.2600
- Open
- 10.2638
- Bid
- 10.2540
- Ask
- 10.2570
- Low
- 10.2400
- High
- 10.2638
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -0.06%
- Mudança mensal
- 0.23%
- Mudança de 6 meses
- 1.73%
- Mudança anual
- 2.44%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.