クォートセクション
通貨 / TACH
株に戻る

TACH: タイタン・アクイジション

10.2540 USD 0.0060 (0.06%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

TACHの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり10.2400の安値と10.2638の高値で取引されました。

タイタン・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

TACH株の現在の価格は？

タイタン・アクイジションの株価は本日10.2540です。10.2400 - 10.2638内で取引され、前日の終値は10.2600、取引量は15に達しました。TACHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

タイタン・アクイジションの株は配当を出しますか？

タイタン・アクイジションの現在の価格は10.2540です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.44%やUSDにも注目します。TACHの動きはライブチャートで確認できます。

TACH株を買う方法は？

タイタン・アクイジションの株は現在10.2540で購入可能です。注文は通常10.2540または10.2570付近で行われ、15や-0.10%が市場の動きを示します。TACHの最新情報はライブチャートで確認できます。

TACH株に投資する方法は？

タイタン・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.0000 - 10.3800と現在の10.2540を考慮します。注文は多くの場合10.2540や10.2570で行われる前に、0.23%や1.73%と比較されます。TACHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

タイタン・アクイジションの株の最高値は？

タイタン・アクイジションの過去1年の最高値は10.3800でした。10.0000 - 10.3800内で株価は大きく変動し、10.2600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。タイタン・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

タイタン・アクイジションの株の最低値は？

タイタン・アクイジション(TACH)の年間最安値は10.0000でした。現在の10.2540や10.0000 - 10.3800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TACHの動きはライブチャートで確認できます。

TACHの株式分割はいつ行われましたか？

タイタン・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.2600、2.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.2400 10.2638
1年のレンジ
10.0000 10.3800
以前の終値
10.2600
始値
10.2638
買値
10.2540
買値
10.2570
安値
10.2400
高値
10.2638
出来高
15
1日の変化
-0.06%
1ヶ月の変化
0.23%
6ヶ月の変化
1.73%
1年の変化
2.44%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待