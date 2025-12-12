- Übersicht
TACH: Titan Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von TACH hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.2400 bis zu einem Hoch von 10.2638 gehandelt.
Verfolgen Sie die Titan Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TACH heute?
Die Aktie von Titan Acquisition Corp. (TACH) notiert heute bei 10.2540. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.2400 - 10.2638 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.2600 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von TACH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TACH Dividenden?
Titan Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.2540 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TACH zu verfolgen.
Wie kaufe ich TACH-Aktien?
Sie können Aktien von Titan Acquisition Corp. (TACH) zum aktuellen Kurs von 10.2540 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.2540 oder 10.2570 platziert, während 15 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TACH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TACH-Aktien?
Bei einer Investition in Titan Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 10.0000 - 10.3800 und der aktuelle Kurs 10.2540 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.23% und 1.73%, bevor sie Orders zu 10.2540 oder 10.2570 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TACH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Titan Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Titan Acquisition Corp. (TACH) im vergangenen Jahr lag bei 10.3800. Innerhalb von 10.0000 - 10.3800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.2600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Titan Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Titan Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Titan Acquisition Corp. (TACH) im Laufe des Jahres betrug 10.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.2540 und der Spanne 10.0000 - 10.3800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TACH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TACH statt?
Titan Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.2600 und 2.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.2600
- Eröffnung
- 10.2638
- Bid
- 10.2540
- Ask
- 10.2570
- Tief
- 10.2400
- Hoch
- 10.2638
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- 0.23%
- 6-Monatsänderung
- 1.73%
- Jahresänderung
- 2.44%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
