TACH: Titan Acquisition Corp.

10.2540 USD 0.0060 (0.06%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de TACH a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.2400 et à un maximum de 10.2638.

Suivez la dynamique Titan Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action TACH aujourd'hui ?

L'action Titan Acquisition Corp. est cotée à 10.2540 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.2400 - 10.2638, a clôturé hier à 10.2600 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de TACH présente ces mises à jour.

L'action Titan Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?

Titan Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.2540. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TACH.

Comment acheter des actions TACH ?

Vous pouvez acheter des actions Titan Acquisition Corp. au cours actuel de 10.2540. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.2540 ou de 10.2570, le 15 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TACH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action TACH ?

Investir dans Titan Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0000 - 10.3800 et le prix actuel 10.2540. Beaucoup comparent 0.23% et 1.73% avant de passer des ordres à 10.2540 ou 10.2570. Consultez le graphique du cours de TACH en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Titan Acquisition Corp. ?

Le cours le plus élevé de Titan Acquisition Corp. l'année dernière était 10.3800. Au cours de 10.0000 - 10.3800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.2600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Titan Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Titan Acquisition Corp. ?

Le cours le plus bas de Titan Acquisition Corp. (TACH) sur l'année a été 10.0000. Sa comparaison avec 10.2540 et 10.0000 - 10.3800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TACH sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action TACH a-t-elle été divisée ?

Titan Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.2600 et 2.44% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.2400 10.2638
Range Annuel
10.0000 10.3800
Clôture Précédente
10.2600
Ouverture
10.2638
Bid
10.2540
Ask
10.2570
Plus Bas
10.2400
Plus Haut
10.2638
Volume
15
Changement quotidien
-0.06%
Changement Mensuel
0.23%
Changement à 6 Mois
1.73%
Changement Annuel
2.44%
