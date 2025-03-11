Moedas / SST
SST: System1 Inc Class A
8.92 USD 0.49 (5.81%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SST para hoje mudou para 5.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.59 e o mais alto foi 9.27.
Veja a dinâmica do par de moedas System1 Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
8.59 9.27
Faixa anual
0.29 15.00
- Fechamento anterior
- 8.43
- Open
- 8.68
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Low
- 8.59
- High
- 9.27
- Volume
- 53
- Mudança diária
- 5.81%
- Mudança mensal
- 23.72%
- Mudança de 6 meses
- 2130.00%
- Mudança anual
- 718.35%
