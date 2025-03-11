Валюты / SST
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SST: System1 Inc Class A
8.46 USD 0.41 (4.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SST за сегодня изменился на -4.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.31, а максимальная — 8.96.
Следите за динамикой System1 Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SST
- System1, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SST)
- System1, Inc. (SST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: System1 Q2 2025 revenue beats forecasts, stock surges
- System1 Q2 2025 slides: AI-powered platform drives recovery amid revenue challenges
- System1 Files to Offer Up to $250M of Common Stock
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- System1 director John Civantos buys $73,295 in shares at System1
- System1’s outlook revised to negative at S&P amid business headwinds
- System1 completes 1-for-10 reverse stock split to maintain NYSE listing
- System1 announces 1-for-10 reverse stock split effective June 11
- System1, Inc. (SST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.31 8.96
Годовой диапазон
0.29 15.00
- Предыдущее закрытие
- 8.87
- Open
- 8.69
- Bid
- 8.46
- Ask
- 8.76
- Low
- 8.31
- High
- 8.96
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -4.62%
- Месячное изменение
- 17.34%
- 6-месячное изменение
- 2015.00%
- Годовое изменение
- 676.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.