SST: System1 Inc Class A
8.78 USD 0.35 (4.15%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SSTの今日の為替レートは、4.15%変化しました。日中、通貨は1あたり8.59の安値と9.27の高値で取引されました。
System1 Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.59 9.27
1年のレンジ
0.29 15.00
- 以前の終値
- 8.43
- 始値
- 8.68
- 買値
- 8.78
- 買値
- 9.08
- 安値
- 8.59
- 高値
- 9.27
- 出来高
- 70
- 1日の変化
- 4.15%
- 1ヶ月の変化
- 21.78%
- 6ヶ月の変化
- 2095.00%
- 1年の変化
- 705.50%
