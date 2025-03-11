クォートセクション
SST: System1 Inc Class A

8.78 USD 0.35 (4.15%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SSTの今日の為替レートは、4.15%変化しました。日中、通貨は1あたり8.59の安値と9.27の高値で取引されました。

System1 Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.59 9.27
1年のレンジ
0.29 15.00
以前の終値
8.43
始値
8.68
買値
8.78
買値
9.08
安値
8.59
高値
9.27
出来高
70
1日の変化
4.15%
1ヶ月の変化
21.78%
6ヶ月の変化
2095.00%
1年の変化
705.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K