SST: System1 Inc Class A

8.78 USD 0.35 (4.15%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SST hat sich für heute um 4.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.59 bis zu einem Hoch von 9.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die System1 Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
8.59 9.27
Jahresspanne
0.29 15.00
Vorheriger Schlusskurs
8.43
Eröffnung
8.68
Bid
8.78
Ask
9.08
Tief
8.59
Hoch
9.27
Volumen
70
Tagesänderung
4.15%
Monatsänderung
21.78%
6-Monatsänderung
2095.00%
Jahresänderung
705.50%
