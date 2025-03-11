Währungen / SST
SST: System1 Inc Class A
8.78 USD 0.35 (4.15%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SST hat sich für heute um 4.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.59 bis zu einem Hoch von 9.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die System1 Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.59 9.27
Jahresspanne
0.29 15.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.43
- Eröffnung
- 8.68
- Bid
- 8.78
- Ask
- 9.08
- Tief
- 8.59
- Hoch
- 9.27
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 4.15%
- Monatsänderung
- 21.78%
- 6-Monatsänderung
- 2095.00%
- Jahresänderung
- 705.50%
