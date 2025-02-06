Moedas / SRTS
SRTS: Sensus Healthcare Inc
3.15 USD 0.06 (1.94%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SRTS para hoje mudou para 1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.10 e o mais alto foi 3.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Sensus Healthcare Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SRTS Notícias
Faixa diária
3.10 3.17
Faixa anual
3.08 9.33
- Fechamento anterior
- 3.09
- Open
- 3.10
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 3.10
- High
- 3.17
- Volume
- 131
- Mudança diária
- 1.94%
- Mudança mensal
- -6.53%
- Mudança de 6 meses
- -32.40%
- Mudança anual
- -45.97%
