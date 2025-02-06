通貨 / SRTS
SRTS: Sensus Healthcare Inc
3.15 USD 0.06 (1.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SRTSの今日の為替レートは、1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり3.10の安値と3.17の高値で取引されました。
Sensus Healthcare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.10 3.17
1年のレンジ
3.08 9.33
- 以前の終値
- 3.09
- 始値
- 3.10
- 買値
- 3.15
- 買値
- 3.45
- 安値
- 3.10
- 高値
- 3.17
- 出来高
- 131
- 1日の変化
- 1.94%
- 1ヶ月の変化
- -6.53%
- 6ヶ月の変化
- -32.40%
- 1年の変化
- -45.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K