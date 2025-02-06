Валюты / SRTS
SRTS: Sensus Healthcare Inc
3.15 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRTS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.14, а максимальная — 3.19.
Следите за динамикой Sensus Healthcare Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SRTS
Дневной диапазон
3.14 3.19
Годовой диапазон
3.08 9.33
- Предыдущее закрытие
- 3.15
- Open
- 3.15
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 3.14
- High
- 3.19
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.53%
- 6-месячное изменение
- -32.40%
- Годовое изменение
- -45.97%
