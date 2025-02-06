Valute / SRTS
SRTS: Sensus Healthcare Inc
3.11 USD 0.04 (1.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRTS ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.07 e ad un massimo di 3.15.
Segui le dinamiche di Sensus Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.07 3.15
Intervallo Annuale
3.07 9.33
- Chiusura Precedente
- 3.15
- Apertura
- 3.14
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- Minimo
- 3.07
- Massimo
- 3.15
- Volume
- 170
- Variazione giornaliera
- -1.27%
- Variazione Mensile
- -7.72%
- Variazione Semestrale
- -33.26%
- Variazione Annuale
- -46.66%
21 settembre, domenica