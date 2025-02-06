QuotazioniSezioni
Valute / SRTS
SRTS: Sensus Healthcare Inc

3.11 USD 0.04 (1.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SRTS ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.07 e ad un massimo di 3.15.

Segui le dinamiche di Sensus Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.07 3.15
Intervallo Annuale
3.07 9.33
Chiusura Precedente
3.15
Apertura
3.14
Bid
3.11
Ask
3.41
Minimo
3.07
Massimo
3.15
Volume
170
Variazione giornaliera
-1.27%
Variazione Mensile
-7.72%
Variazione Semestrale
-33.26%
Variazione Annuale
-46.66%
