A taxa do SCHW-PJ para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.36 e o mais alto foi 20.60.

Veja a dinâmica do par de moedas The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Represen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.