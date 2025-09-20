QuotazioniSezioni
SCHW-PJ: The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Represen

20.31 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCHW-PJ ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.16 e ad un massimo di 20.35.

Segui le dinamiche di The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
20.16 20.35
Intervallo Annuale
18.52 20.60
Chiusura Precedente
20.31
Apertura
20.32
Bid
20.31
Ask
20.61
Minimo
20.16
Massimo
20.35
Volume
51
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
4.42%
Variazione Semestrale
5.62%
Variazione Annuale
5.62%
20 settembre, sabato