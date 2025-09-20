Valute / SCHW-PJ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SCHW-PJ: The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Represen
20.31 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCHW-PJ ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.16 e ad un massimo di 20.35.
Segui le dinamiche di The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.16 20.35
Intervallo Annuale
18.52 20.60
- Chiusura Precedente
- 20.31
- Apertura
- 20.32
- Bid
- 20.31
- Ask
- 20.61
- Minimo
- 20.16
- Massimo
- 20.35
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 4.42%
- Variazione Semestrale
- 5.62%
- Variazione Annuale
- 5.62%
20 settembre, sabato