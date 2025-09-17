Валюты / SCHW-PJ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCHW-PJ: The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Represen
20.53 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCHW-PJ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.49, а максимальная — 20.56.
Следите за динамикой The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Represen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
20.49 20.56
Годовой диапазон
18.52 20.56
- Предыдущее закрытие
- 20.53
- Open
- 20.52
- Bid
- 20.53
- Ask
- 20.83
- Low
- 20.49
- High
- 20.56
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 5.55%
- 6-месячное изменение
- 6.76%
- Годовое изменение
- 6.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.