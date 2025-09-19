Währungen / SCHW-PJ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SCHW-PJ: The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Represen
20.31 USD 0.11 (0.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCHW-PJ hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.28 bis zu einem Hoch von 20.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Represen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.28 20.35
Jahresspanne
18.52 20.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.42
- Eröffnung
- 20.35
- Bid
- 20.31
- Ask
- 20.61
- Tief
- 20.28
- Hoch
- 20.35
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -0.54%
- Monatsänderung
- 4.42%
- 6-Monatsänderung
- 5.62%
- Jahresänderung
- 5.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K