Moedas / PSA-PS
PSA-PS: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
17.53 USD 0.08 (0.46%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSA-PS para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.42 e o mais alto foi 17.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.42 17.54
Faixa anual
14.78 17.56
- Fechamento anterior
- 17.45
- Open
- 17.50
- Bid
- 17.53
- Ask
- 17.83
- Low
- 17.42
- High
- 17.54
- Volume
- 177
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 6.11%
- Mudança de 6 meses
- 6.44%
- Mudança anual
- 6.44%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%