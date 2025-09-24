CotizacionesSecciones
Divisas / PSA-PS
PSA-PS: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

17.53 USD 0.08 (0.46%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PSA-PS de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.42, mientras que el máximo ha alcanzado 17.54.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
17.42 17.54
Rango anual
14.78 17.56
Cierres anteriores
17.45
Open
17.50
Bid
17.53
Ask
17.83
Low
17.42
High
17.54
Volumen
177
Cambio diario
0.46%
Cambio mensual
6.11%
Cambio a 6 meses
6.44%
Cambio anual
6.44%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%