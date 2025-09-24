QuotazioniSezioni
Valute / PSA-PS
Tornare a Azioni

PSA-PS: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

17.53 USD 0.08 (0.46%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PSA-PS ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.42 e ad un massimo di 17.54.

Segui le dinamiche di Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
17.42 17.54
Intervallo Annuale
14.78 17.56
Chiusura Precedente
17.45
Apertura
17.50
Bid
17.53
Ask
17.83
Minimo
17.42
Massimo
17.54
Volume
177
Variazione giornaliera
0.46%
Variazione Mensile
6.11%
Variazione Semestrale
6.44%
Variazione Annuale
6.44%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%