PSA-PP: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
17.20 USD 0.05 (0.29%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSA-PP para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.16 e o mais alto foi 17.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.16 17.20
Faixa anual
15.52 17.25
- Fechamento anterior
- 17.15
- Open
- 17.16
- Bid
- 17.20
- Ask
- 17.50
- Low
- 17.16
- High
- 17.20
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.29%
- Mudança mensal
- 7.03%
- Mudança de 6 meses
- 6.90%
- Mudança anual
- 6.90%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%