PSA-PP: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

17.20 USD 0.05 (0.29%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PSA-PP para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.16 e o mais alto foi 17.20.

Veja a dinâmica do par de moedas Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
17.16 17.20
Faixa anual
15.52 17.25
Fechamento anterior
17.15
Open
17.16
Bid
17.20
Ask
17.50
Low
17.16
High
17.20
Volume
2
Mudança diária
0.29%
Mudança mensal
7.03%
Mudança de 6 meses
6.90%
Mudança anual
6.90%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%