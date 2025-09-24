Währungen / PSA-PP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PSA-PP: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
17.20 USD 0.05 (0.29%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSA-PP hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.16 bis zu einem Hoch von 17.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.16 17.20
Jahresspanne
15.52 17.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.15
- Eröffnung
- 17.16
- Bid
- 17.20
- Ask
- 17.50
- Tief
- 17.16
- Hoch
- 17.20
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 7.03%
- 6-Monatsänderung
- 6.90%
- Jahresänderung
- 6.90%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%