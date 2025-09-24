Валюты / PSA-PP
PSA-PP: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
17.20 USD 0.05 (0.29%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSA-PP за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.16, а максимальная — 17.20.
Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.16 17.20
Годовой диапазон
15.52 17.25
- Предыдущее закрытие
- 17.15
- Open
- 17.16
- Bid
- 17.20
- Ask
- 17.50
- Low
- 17.16
- High
- 17.20
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 7.03%
- 6-месячное изменение
- 6.90%
- Годовое изменение
- 6.90%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%