КотировкиРазделы
Валюты / PSA-PP
Назад в Рынок акций США

PSA-PP: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

17.20 USD 0.05 (0.29%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSA-PP за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.16, а максимальная — 17.20.

Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
17.16 17.20
Годовой диапазон
15.52 17.25
Предыдущее закрытие
17.15
Open
17.16
Bid
17.20
Ask
17.50
Low
17.16
High
17.20
Объем
2
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
7.03%
6-месячное изменение
6.90%
Годовое изменение
6.90%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%