Devises / PSA-PP
PSA-PP: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

17.20 USD 0.05 (0.29%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PSA-PP a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.16 et à un maximum de 17.20.

Suivez la dynamique Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.16 17.20
Range Annuel
15.52 17.25
Clôture Précédente
17.15
Ouverture
17.16
Bid
17.20
Ask
17.50
Plus Bas
17.16
Plus Haut
17.20
Volume
2
Changement quotidien
0.29%
Changement Mensuel
7.03%
Changement à 6 Mois
6.90%
Changement Annuel
6.90%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%