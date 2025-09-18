CotaçõesSeções
Moedas / PDYN
PDYN

7.75 USD 0.51 (7.04%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PDYN para hoje mudou para 7.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.22 e o mais alto foi 7.82.

Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
7.22 7.82
Faixa anual
1.68 14.95
Fechamento anterior
7.24
Open
7.38
Bid
7.75
Ask
8.05
Low
7.22
High
7.82
Volume
2.931 K
Mudança diária
7.04%
Mudança mensal
8.09%
Mudança de 6 meses
29.82%
Mudança anual
318.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh