PDYN

7.90 USD 0.19 (2.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PDYN ha avuto una variazione del 2.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.72 e ad un massimo di 8.08.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.72 8.08
Intervallo Annuale
1.68 14.95
Chiusura Precedente
7.71
Apertura
7.79
Bid
7.90
Ask
8.20
Minimo
7.72
Massimo
8.08
Volume
4.008 K
Variazione giornaliera
2.46%
Variazione Mensile
10.18%
Variazione Semestrale
32.33%
Variazione Annuale
327.03%
21 settembre, domenica