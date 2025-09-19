Währungen / PDYN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PDYN
7.93 USD 0.22 (2.85%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PDYN hat sich für heute um 2.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.72 bis zu einem Hoch von 8.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.72 8.08
Jahresspanne
1.68 14.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.71
- Eröffnung
- 7.79
- Bid
- 7.93
- Ask
- 8.23
- Tief
- 7.72
- Hoch
- 8.08
- Volumen
- 2.466 K
- Tagesänderung
- 2.85%
- Monatsänderung
- 10.60%
- 6-Monatsänderung
- 32.83%
- Jahresänderung
- 328.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K