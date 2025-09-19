KurseKategorien
Währungen / PDYN
PDYN

7.93 USD 0.22 (2.85%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PDYN hat sich für heute um 2.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.72 bis zu einem Hoch von 8.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
7.72 8.08
Jahresspanne
1.68 14.95
Vorheriger Schlusskurs
7.71
Eröffnung
7.79
Bid
7.93
Ask
8.23
Tief
7.72
Hoch
8.08
Volumen
2.466 K
Tagesänderung
2.85%
Monatsänderung
10.60%
6-Monatsänderung
32.83%
Jahresänderung
328.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
