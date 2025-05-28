Moedas / PALI
PALI: Palisade Bio Inc
0.60 USD 0.02 (3.45%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PALI para hoje mudou para 3.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.57 e o mais alto foi 0.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Palisade Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PALI Notícias
- Palisade Bio reports positive clinical data for PALI-2108 in UC
- Palisade Bio receives Health Canada clearance for FSCD drug trial
- Palisade Bio reports positive data for UC drug PALI-2108
- Palisade Bio secures patent allowance in China for PALI-2108
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Palisade Bio appoints Emil Chuang to board of directors
Faixa diária
0.57 0.61
Faixa anual
0.53 4.32
- Fechamento anterior
- 0.58
- Open
- 0.58
- Bid
- 0.60
- Ask
- 0.90
- Low
- 0.57
- High
- 0.61
- Volume
- 319
- Mudança diária
- 3.45%
- Mudança mensal
- -11.76%
- Mudança de 6 meses
- -6.25%
- Mudança anual
- -82.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh