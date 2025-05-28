货币 / PALI
PALI: Palisade Bio Inc
0.58 USD 0.02 (3.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PALI汇率已更改-3.33%。当日，交易品种以低点0.55和高点0.66进行交易。
关注Palisade Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PALI新闻
- Palisade Bio reports positive clinical data for PALI-2108 in UC
- Palisade Bio receives Health Canada clearance for FSCD drug trial
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 1.25%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.62%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.60%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.88%
- Palisade Bio reports positive data for UC drug PALI-2108
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 2.19%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 1.07%
- Palisade Bio secures patent allowance in China for PALI-2108
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.19%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.39%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.58%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.33%
- Palisade Bio appoints Emil Chuang to board of directors
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.65%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.40%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.64%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.28%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.51%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 2.11%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 1.78%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.99%
日范围
0.55 0.66
年范围
0.53 4.32
- 前一天收盘价
- 0.60
- 开盘价
- 0.61
- 卖价
- 0.58
- 买价
- 0.88
- 最低价
- 0.55
- 最高价
- 0.66
- 交易量
- 2.869 K
- 日变化
- -3.33%
- 月变化
- -14.71%
- 6个月变化
- -9.38%
- 年变化
- -83.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值