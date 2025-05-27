КотировкиРазделы
PALI: Palisade Bio Inc

0.60 USD 0.01 (1.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PALI за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.58, а максимальная — 0.60.

Следите за динамикой Palisade Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.58 0.60
Годовой диапазон
0.53 4.32
Предыдущее закрытие
0.59
Open
0.58
Bid
0.60
Ask
0.90
Low
0.58
High
0.60
Объем
109
Дневное изменение
1.69%
Месячное изменение
-11.76%
6-месячное изменение
-6.25%
Годовое изменение
-82.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.