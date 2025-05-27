Валюты / PALI
PALI: Palisade Bio Inc
0.60 USD 0.01 (1.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PALI за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.58, а максимальная — 0.60.
Следите за динамикой Palisade Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PALI
- Palisade Bio receives Health Canada clearance for FSCD drug trial
- Palisade Bio reports positive data for UC drug PALI-2108
- Palisade Bio secures patent allowance in China for PALI-2108
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Palisade Bio appoints Emil Chuang to board of directors
Дневной диапазон
0.58 0.60
Годовой диапазон
0.53 4.32
- Предыдущее закрытие
- 0.59
- Open
- 0.58
- Bid
- 0.60
- Ask
- 0.90
- Low
- 0.58
- High
- 0.60
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- 1.69%
- Месячное изменение
- -11.76%
- 6-месячное изменение
- -6.25%
- Годовое изменение
- -82.95%
