Moedas / ONBPP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ONBPP: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1
25.38 USD 0.08 (0.32%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ONBPP para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.35 e o mais alto foi 25.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONBPP Notícias
- Old National Bancorp (ONB) Barclays 23rd Annual Global Financial Services Transcript
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Old National Bancorp (ONB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Old National Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ONB)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
Faixa diária
25.35 25.38
Faixa anual
24.40 25.69
- Fechamento anterior
- 25.30
- Open
- 25.35
- Bid
- 25.38
- Ask
- 25.68
- Low
- 25.35
- High
- 25.38
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- 0.71%
- Mudança de 6 meses
- 1.40%
- Mudança anual
- 0.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh