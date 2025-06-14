QuotazioniSezioni
ONBPP: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1

25.40 USD 0.10 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONBPP ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.25 e ad un massimo di 25.50.

Segui le dinamiche di Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.25 25.50
Intervallo Annuale
24.40 25.69
Chiusura Precedente
25.30
Apertura
25.35
Bid
25.40
Ask
25.70
Minimo
25.25
Massimo
25.50
Volume
8
Variazione giornaliera
0.40%
Variazione Mensile
0.79%
Variazione Semestrale
1.48%
Variazione Annuale
0.08%
20 settembre, sabato