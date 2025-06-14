Valute / ONBPP
ONBPP: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1
25.40 USD 0.10 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONBPP ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.25 e ad un massimo di 25.50.
Segui le dinamiche di Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Old National Bancorp (ONB) Barclays 23rd Annual Global Financial Services Transcript
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Old National Bancorp (ONB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Old National Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ONB)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
Intervallo Giornaliero
25.25 25.50
Intervallo Annuale
24.40 25.69
- Chiusura Precedente
- 25.30
- Apertura
- 25.35
- Bid
- 25.40
- Ask
- 25.70
- Minimo
- 25.25
- Massimo
- 25.50
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.40%
- Variazione Mensile
- 0.79%
- Variazione Semestrale
- 1.48%
- Variazione Annuale
- 0.08%
20 settembre, sabato