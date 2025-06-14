Währungen / ONBPP
ONBPP: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1
25.40 USD 0.10 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONBPP hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.25 bis zu einem Hoch von 25.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.25 25.50
Jahresspanne
24.40 25.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.30
- Eröffnung
- 25.35
- Bid
- 25.40
- Ask
- 25.70
- Tief
- 25.25
- Hoch
- 25.50
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 0.79%
- 6-Monatsänderung
- 1.48%
- Jahresänderung
- 0.08%
