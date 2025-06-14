通貨 / ONBPP
ONBPP: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1
25.40 USD 0.10 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONBPPの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり25.25の安値と25.50の高値で取引されました。
Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ONBPP News
- Old National Bancorp (ONB) Barclays 23rd Annual Global Financial Services Transcript
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Old National Bancorp (ONB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Old National Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ONB)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
1日のレンジ
25.25 25.50
1年のレンジ
24.40 25.69
- 以前の終値
- 25.30
- 始値
- 25.35
- 買値
- 25.40
- 買値
- 25.70
- 安値
- 25.25
- 高値
- 25.50
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 0.79%
- 6ヶ月の変化
- 1.48%
- 1年の変化
- 0.08%
