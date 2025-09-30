- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MHNC: Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043
A taxa do MHNC para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.5150 e o mais alto foi 17.5282.
Veja a dinâmica do par de moedas Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MHNC hoje?
Hoje Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 (MHNC) está avaliado em 17.5282. O instrumento é negociado dentro de -0.19%, o fechamento de ontem foi 17.5617, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MHNC em tempo real.
As ações de Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 pagam dividendos?
Atualmente Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 está avaliado em 17.5282. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.24% e USD. Monitore os movimentos de MHNC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MHNC?
Você pode comprar ações de Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 (MHNC) pelo preço atual 17.5282. Ordens geralmente são executadas perto de 17.5282 ou 17.5312, enquanto 16 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MHNC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MHNC?
Investir em Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 envolve considerar a faixa anual 14.9000 - 19.9700 e o preço atual 17.5282. Muitos comparam 0.73% e 4.15% antes de enviar ordens em 17.5282 ou 17.5312. Estude as mudanças diárias de preço de MHNC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Maiden Holdings, Ltd.?
O maior preço de Maiden Holdings, Ltd. (MHNC) no último ano foi 19.9700. As ações oscilaram bastante dentro de 14.9000 - 19.9700, e a comparação com 17.5617 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Maiden Holdings, Ltd.?
O menor preço de Maiden Holdings, Ltd. (MHNC) no ano foi 14.9000. A comparação com o preço atual 17.5282 e 14.9000 - 19.9700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MHNC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MHNC?
No passado Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.5617 e -0.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.5617
- Open
- 17.5200
- Bid
- 17.5282
- Ask
- 17.5312
- Low
- 17.5150
- High
- 17.5282
- Volume
- 16
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- 0.73%
- Mudança de 6 meses
- 4.15%
- Mudança anual
- -0.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4