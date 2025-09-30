- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MHNC: Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043
Il tasso di cambio MHNC ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.5150 e ad un massimo di 17.5282.
Segui le dinamiche di Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MHNC oggi?
Oggi le azioni Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 sono prezzate a 17.5282. Viene scambiato all'interno di -0.19%, la chiusura di ieri è stata 17.5617 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MHNC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 pagano dividendi?
Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 è attualmente valutato a 17.5282. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MHNC.
Come acquistare azioni MHNC?
Puoi acquistare azioni Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 al prezzo attuale di 17.5282. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.5282 o 17.5312, mentre 16 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MHNC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MHNC?
Investire in Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 implica considerare l'intervallo annuale 14.9000 - 19.9700 e il prezzo attuale 17.5282. Molti confrontano 0.73% e 4.15% prima di effettuare ordini su 17.5282 o 17.5312. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MHNC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Maiden Holdings, Ltd.?
Il prezzo massimo di Maiden Holdings, Ltd. nell'ultimo anno è stato 19.9700. All'interno di 14.9000 - 19.9700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.5617 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Maiden Holdings, Ltd.?
Il prezzo più basso di Maiden Holdings, Ltd. (MHNC) nel corso dell'anno è stato 14.9000. Confrontandolo con gli attuali 17.5282 e 14.9000 - 19.9700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MHNC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MHNC?
Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.5617 e -0.24%.
- Chiusura Precedente
- 17.5617
- Apertura
- 17.5200
- Bid
- 17.5282
- Ask
- 17.5312
- Minimo
- 17.5150
- Massimo
- 17.5282
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- 0.73%
- Variazione Semestrale
- 4.15%
- Variazione Annuale
- -0.24%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4