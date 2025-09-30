QuotazioniSezioni
MHNC: Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043

17.5282 USD 0.0335 (0.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MHNC ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.5150 e ad un massimo di 17.5282.

Segui le dinamiche di Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MHNC oggi?

Oggi le azioni Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 sono prezzate a 17.5282. Viene scambiato all'interno di -0.19%, la chiusura di ieri è stata 17.5617 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MHNC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 pagano dividendi?

Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 è attualmente valutato a 17.5282. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MHNC.

Come acquistare azioni MHNC?

Puoi acquistare azioni Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 al prezzo attuale di 17.5282. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.5282 o 17.5312, mentre 16 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MHNC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MHNC?

Investire in Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 implica considerare l'intervallo annuale 14.9000 - 19.9700 e il prezzo attuale 17.5282. Molti confrontano 0.73% e 4.15% prima di effettuare ordini su 17.5282 o 17.5312. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MHNC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Maiden Holdings, Ltd.?

Il prezzo massimo di Maiden Holdings, Ltd. nell'ultimo anno è stato 19.9700. All'interno di 14.9000 - 19.9700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.5617 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Maiden Holdings, Ltd.?

Il prezzo più basso di Maiden Holdings, Ltd. (MHNC) nel corso dell'anno è stato 14.9000. Confrontandolo con gli attuali 17.5282 e 14.9000 - 19.9700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MHNC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MHNC?

Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.5617 e -0.24%.

Intervallo Giornaliero
17.5150 17.5282
Intervallo Annuale
14.9000 19.9700
Chiusura Precedente
17.5617
Apertura
17.5200
Bid
17.5282
Ask
17.5312
Minimo
17.5150
Massimo
17.5282
Volume
16
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
0.73%
Variazione Semestrale
4.15%
Variazione Annuale
-0.24%
