MHNC: Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043

17.5282 USD 0.0335 (0.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MHNC hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.5150 bis zu einem Hoch von 17.5282 gehandelt.

Verfolgen Sie die Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.5150 17.5282
Jahresspanne
14.9000 19.9700
Vorheriger Schlusskurs
17.5617
Eröffnung
17.5200
Bid
17.5282
Ask
17.5312
Tief
17.5150
Hoch
17.5282
Volumen
16
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
0.73%
6-Monatsänderung
4.15%
Jahresänderung
-0.24%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4