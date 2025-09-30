- Übersicht
MHNC: Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043
Der Wechselkurs von MHNC hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.5150 bis zu einem Hoch von 17.5282 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MHNC heute?
Die Aktie von Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 (MHNC) notiert heute bei 17.5282. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.5617 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von MHNC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MHNC Dividenden?
Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 wird derzeit mit 17.5282 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MHNC zu verfolgen.
Wie kaufe ich MHNC-Aktien?
Sie können Aktien von Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 (MHNC) zum aktuellen Kurs von 17.5282 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.5282 oder 17.5312 platziert, während 16 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MHNC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MHNC-Aktien?
Bei einer Investition in Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 müssen die jährliche Spanne 14.9000 - 19.9700 und der aktuelle Kurs 17.5282 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.73% und 4.15%, bevor sie Orders zu 17.5282 oder 17.5312 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MHNC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Maiden Holdings, Ltd.?
Der höchste Kurs von Maiden Holdings, Ltd. (MHNC) im vergangenen Jahr lag bei 19.9700. Innerhalb von 14.9000 - 19.9700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.5617 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Maiden Holdings, Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Maiden Holdings, Ltd. (MHNC) im Laufe des Jahres betrug 14.9000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.5282 und der Spanne 14.9000 - 19.9700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MHNC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MHNC statt?
Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.5617 und -0.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.5617
- Eröffnung
- 17.5200
- Bid
- 17.5282
- Ask
- 17.5312
- Tief
- 17.5150
- Hoch
- 17.5282
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 0.73%
- 6-Monatsänderung
- 4.15%
- Jahresänderung
- -0.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4