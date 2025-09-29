- Обзор рынка
MHNC: Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043
Курс MHNC за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.5150, а максимальная — 17.5282.
Следите за динамикой Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MHNC сегодня?
Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 (MHNC) сегодня оценивается на уровне 17.5282. Инструмент торгуется в пределах -0.19%, вчерашнее закрытие составило 17.5617, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MHNC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043?
Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 в настоящее время оценивается в 17.5282. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.24% и USD. Отслеживайте движения MHNC на графике в реальном времени.
Как купить акции MHNC?
Вы можете купить акции Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 (MHNC) по текущей цене 17.5282. Ордера обычно размещаются около 17.5282 или 17.5312, тогда как 16 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MHNC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MHNC?
Инвестирование в Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 предполагает учет годового диапазона 14.9000 - 19.9700 и текущей цены 17.5282. Многие сравнивают 0.73% и 4.15% перед размещением ордеров на 17.5282 или 17.5312. Изучайте ежедневные изменения цены MHNC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Maiden Holdings, Ltd.?
Самая высокая цена Maiden Holdings, Ltd. (MHNC) за последний год составила 19.9700. Акции заметно колебались в пределах 14.9000 - 19.9700, сравнение с 17.5617 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Maiden Holdings, Ltd.?
Самая низкая цена Maiden Holdings, Ltd. (MHNC) за год составила 14.9000. Сравнение с текущими 17.5282 и 14.9000 - 19.9700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MHNC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MHNC?
В прошлом Maiden Holdings North America Ltd 7.75% Notes due 2043 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.5617 и -0.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.5617
- Open
- 17.5200
- Bid
- 17.5282
- Ask
- 17.5312
- Low
- 17.5150
- High
- 17.5282
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- 4.15%
- Годовое изменение
- -0.24%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%