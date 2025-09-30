- Visão do mercado
MCHPP: MICROCHIP TECHNOLOGY INC
A taxa do MCHPP para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.78 e o mais alto foi 59.89.
Veja a dinâmica do par de moedas MICROCHIP TECHNOLOGY INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MCHPP hoje?
Hoje MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) está avaliado em 59.44. O instrumento é negociado dentro de 0.49%, o fechamento de ontem foi 59.15, e o volume de negociação atingiu 31. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MCHPP em tempo real.
As ações de MICROCHIP TECHNOLOGY INC pagam dividendos?
Atualmente MICROCHIP TECHNOLOGY INC está avaliado em 59.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.83% e USD. Monitore os movimentos de MCHPP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MCHPP?
Você pode comprar ações de MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) pelo preço atual 59.44. Ordens geralmente são executadas perto de 59.44 ou 59.74, enquanto 31 e -0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MCHPP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MCHPP?
Investir em MICROCHIP TECHNOLOGY INC envolve considerar a faixa anual 38.40 - 70.58 e o preço atual 59.44. Muitos comparam 0.07% e 19.79% antes de enviar ordens em 59.44 ou 59.74. Estude as mudanças diárias de preço de MCHPP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MICROCHIP TECHNOLOGY INC?
O maior preço de MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) no último ano foi 70.58. As ações oscilaram bastante dentro de 38.40 - 70.58, e a comparação com 59.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MICROCHIP TECHNOLOGY INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MICROCHIP TECHNOLOGY INC?
O menor preço de MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) no ano foi 38.40. A comparação com o preço atual 59.44 e 38.40 - 70.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MCHPP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MCHPP?
No passado MICROCHIP TECHNOLOGY INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.15 e 13.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 59.15
- Open
- 59.64
- Bid
- 59.44
- Ask
- 59.74
- Low
- 58.78
- High
- 59.89
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 0.07%
- Mudança de 6 meses
- 19.79%
- Mudança anual
- 13.83%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4