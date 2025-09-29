报价部分
货币 / MCHPP
MCHPP: MICROCHIP TECHNOLOGY INC

59.44 USD 0.29 (0.49%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MCHPP汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点58.78和高点59.89进行交易。

关注MICROCHIP TECHNOLOGY INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MCHPP股票今天的价格是多少？

MICROCHIP TECHNOLOGY INC股票今天的定价为59.44。它在0.49%范围内交易，昨天的收盘价为59.15，交易量达到31。MCHPP的实时价格图表显示了这些更新。

MICROCHIP TECHNOLOGY INC股票是否支付股息？

MICROCHIP TECHNOLOGY INC目前的价值为59.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.83%和USD。实时查看图表以跟踪MCHPP走势。

如何购买MCHPP股票？

您可以以59.44的当前价格购买MICROCHIP TECHNOLOGY INC股票。订单通常设置在59.44或59.74附近，而31和-0.34%显示市场活动。立即关注MCHPP的实时图表更新。

如何投资MCHPP股票？

投资MICROCHIP TECHNOLOGY INC需要考虑年度范围38.40 - 70.58和当前价格59.44。许多人在以59.44或59.74下订单之前，会比较0.07%和。实时查看MCHPP价格图表，了解每日变化。

MICROCHIP TECHNOLOGY INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MICROCHIP TECHNOLOGY INC的最高价格是70.58。在38.40 - 70.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MICROCHIP TECHNOLOGY INC的绩效。

MICROCHIP TECHNOLOGY INC股票的最低价格是多少？

MICROCHIP TECHNOLOGY INC（MCHPP）的最低价格为38.40。将其与当前的59.44和38.40 - 70.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCHPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MCHPP股票是什么时候拆分的？

MICROCHIP TECHNOLOGY INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.15和13.83%中可见。

日范围
58.78 59.89
年范围
38.40 70.58
前一天收盘价
59.15
开盘价
59.64
卖价
59.44
买价
59.74
最低价
58.78
最高价
59.89
交易量
31
日变化
0.49%
月变化
0.07%
6个月变化
19.79%
年变化
13.83%
