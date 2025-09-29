- Обзор рынка
MCHPP: MICROCHIP TECHNOLOGY INC
Курс MCHPP за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.78, а максимальная — 59.89.
Следите за динамикой MICROCHIP TECHNOLOGY INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MCHPP сегодня?
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) сегодня оценивается на уровне 59.44. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 59.15, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCHPP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MICROCHIP TECHNOLOGY INC?
MICROCHIP TECHNOLOGY INC в настоящее время оценивается в 59.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.83% и USD. Отслеживайте движения MCHPP на графике в реальном времени.
Как купить акции MCHPP?
Вы можете купить акции MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) по текущей цене 59.44. Ордера обычно размещаются около 59.44 или 59.74, тогда как 31 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCHPP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MCHPP?
Инвестирование в MICROCHIP TECHNOLOGY INC предполагает учет годового диапазона 38.40 - 70.58 и текущей цены 59.44. Многие сравнивают 0.07% и 19.79% перед размещением ордеров на 59.44 или 59.74. Изучайте ежедневные изменения цены MCHPP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MICROCHIP TECHNOLOGY INC?
Самая высокая цена MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) за последний год составила 70.58. Акции заметно колебались в пределах 38.40 - 70.58, сравнение с 59.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MICROCHIP TECHNOLOGY INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MICROCHIP TECHNOLOGY INC?
Самая низкая цена MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) за год составила 38.40. Сравнение с текущими 59.44 и 38.40 - 70.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCHPP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MCHPP?
В прошлом MICROCHIP TECHNOLOGY INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.15 и 13.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.15
- Open
- 59.64
- Bid
- 59.44
- Ask
- 59.74
- Low
- 58.78
- High
- 59.89
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- 19.79%
- Годовое изменение
- 13.83%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%