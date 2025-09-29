КотировкиРазделы
MCHPP: MICROCHIP TECHNOLOGY INC

59.44 USD 0.29 (0.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCHPP за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.78, а максимальная — 59.89.

Следите за динамикой MICROCHIP TECHNOLOGY INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MCHPP сегодня?

MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) сегодня оценивается на уровне 59.44. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 59.15, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCHPP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MICROCHIP TECHNOLOGY INC?

MICROCHIP TECHNOLOGY INC в настоящее время оценивается в 59.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.83% и USD. Отслеживайте движения MCHPP на графике в реальном времени.

Как купить акции MCHPP?

Вы можете купить акции MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) по текущей цене 59.44. Ордера обычно размещаются около 59.44 или 59.74, тогда как 31 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCHPP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MCHPP?

Инвестирование в MICROCHIP TECHNOLOGY INC предполагает учет годового диапазона 38.40 - 70.58 и текущей цены 59.44. Многие сравнивают 0.07% и 19.79% перед размещением ордеров на 59.44 или 59.74. Изучайте ежедневные изменения цены MCHPP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MICROCHIP TECHNOLOGY INC?

Самая высокая цена MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) за последний год составила 70.58. Акции заметно колебались в пределах 38.40 - 70.58, сравнение с 59.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MICROCHIP TECHNOLOGY INC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MICROCHIP TECHNOLOGY INC?

Самая низкая цена MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) за год составила 38.40. Сравнение с текущими 59.44 и 38.40 - 70.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCHPP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MCHPP?

В прошлом MICROCHIP TECHNOLOGY INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.15 и 13.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.78 59.89
Годовой диапазон
38.40 70.58
Предыдущее закрытие
59.15
Open
59.64
Bid
59.44
Ask
59.74
Low
58.78
High
59.89
Объем
31
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
0.07%
6-месячное изменение
19.79%
Годовое изменение
13.83%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.