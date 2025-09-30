- Übersicht
MCHPP: MICROCHIP TECHNOLOGY INC
Der Wechselkurs von MCHPP hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.78 bis zu einem Hoch von 59.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die MICROCHIP TECHNOLOGY INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MCHPP heute?
Die Aktie von MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) notiert heute bei 59.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 59.15 und das Handelsvolumen erreichte 31. Das Live-Chart von MCHPP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MCHPP Dividenden?
MICROCHIP TECHNOLOGY INC wird derzeit mit 59.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MCHPP zu verfolgen.
Wie kaufe ich MCHPP-Aktien?
Sie können Aktien von MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) zum aktuellen Kurs von 59.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 59.44 oder 59.74 platziert, während 31 und -0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MCHPP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MCHPP-Aktien?
Bei einer Investition in MICROCHIP TECHNOLOGY INC müssen die jährliche Spanne 38.40 - 70.58 und der aktuelle Kurs 59.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.07% und 19.79%, bevor sie Orders zu 59.44 oder 59.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MCHPP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MICROCHIP TECHNOLOGY INC?
Der höchste Kurs von MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) im vergangenen Jahr lag bei 70.58. Innerhalb von 38.40 - 70.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 59.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MICROCHIP TECHNOLOGY INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MICROCHIP TECHNOLOGY INC?
Der niedrigste Kurs von MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHPP) im Laufe des Jahres betrug 38.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 59.44 und der Spanne 38.40 - 70.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MCHPP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MCHPP statt?
MICROCHIP TECHNOLOGY INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 59.15 und 13.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.15
- Eröffnung
- 59.64
- Bid
- 59.44
- Ask
- 59.74
- Tief
- 58.78
- Hoch
- 59.89
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 0.49%
- Monatsänderung
- 0.07%
- 6-Monatsänderung
- 19.79%
- Jahresänderung
- 13.83%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4