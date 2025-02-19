Moedas / KPTI
KPTI: Karyopharm Therapeutics Inc
6.14 USD 0.06 (0.99%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KPTI para hoje mudou para 0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.00 e o mais alto foi 6.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Karyopharm Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KPTI Notícias
- Karyopharm completes enrollment in phase 3 myelofibrosis trial
- Karyopharm Therapeutics (KPTI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Karyopharm Q2 2025 slides: Myelofibrosis pivot amid mixed financial results
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- United Therapeutics (UTHR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Karyopharm Therapeutics (KPTI) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- H.C. Wainwright downgrades Karyopharm stock to Neutral amid financial concerns
- Karyopharm stock tumbles after disclosing failed financing talks
- Karyopharm at Jefferies: Pioneering Trials in Cancer Treatment
- Karyopharm to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Karyopharm Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Karyopharm increases share reserve for equity plan
- Karyopharm at RBC Capital Markets: Strategic Insights on XPOVIO and Pipeline
- Karyopharm to Participate at the 2025 RBC Capital Markets Global Healthcare Conference
- Karyopharm Announces Poster Presentation on Selinexor in Myelofibrosis at the 2025 European Hematology Association Annual Meeting
- These Analysts Revise Their Forecasts On Karyopharm Therapeutics After Q1 Results - Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
6.00 6.14
Faixa anual
3.51 16.05
- Fechamento anterior
- 6.08
- Open
- 6.06
- Bid
- 6.14
- Ask
- 6.44
- Low
- 6.00
- High
- 6.14
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.99%
- Mudança mensal
- -11.14%
- Mudança de 6 meses
- 65.95%
- Mudança anual
- -50.68%
