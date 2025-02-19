货币 / KPTI
KPTI: Karyopharm Therapeutics Inc
6.20 USD 0.06 (0.96%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KPTI汇率已更改-0.96%。当日，交易品种以低点6.02和高点6.34进行交易。
关注Karyopharm Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KPTI新闻
- Karyopharm completes enrollment in phase 3 myelofibrosis trial
- Karyopharm Therapeutics (KPTI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Karyopharm Q2 2025 slides: Myelofibrosis pivot amid mixed financial results
- Collegium Pharmaceutical (COLL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- United Therapeutics (UTHR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Karyopharm Therapeutics (KPTI) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- H.C. Wainwright downgrades Karyopharm stock to Neutral amid financial concerns
- Karyopharm stock tumbles after disclosing failed financing talks
- Karyopharm at Jefferies: Pioneering Trials in Cancer Treatment
- Karyopharm to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Karyopharm Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Karyopharm increases share reserve for equity plan
- Karyopharm at RBC Capital Markets: Strategic Insights on XPOVIO and Pipeline
- Karyopharm to Participate at the 2025 RBC Capital Markets Global Healthcare Conference
- Karyopharm Announces Poster Presentation on Selinexor in Myelofibrosis at the 2025 European Hematology Association Annual Meeting
- These Analysts Revise Their Forecasts On Karyopharm Therapeutics After Q1 Results - Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
6.02 6.34
年范围
3.51 16.05
- 前一天收盘价
- 6.26
- 开盘价
- 6.23
- 卖价
- 6.20
- 买价
- 6.50
- 最低价
- 6.02
- 最高价
- 6.34
- 交易量
- 64
- 日变化
- -0.96%
- 月变化
- -10.27%
- 6个月变化
- 67.57%
- 年变化
- -50.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值