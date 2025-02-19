Währungen / KPTI
KPTI: Karyopharm Therapeutics Inc
5.64 USD 0.09 (1.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KPTI hat sich für heute um -1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.60 bis zu einem Hoch von 5.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Karyopharm Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.60 5.84
Jahresspanne
3.51 16.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.73
- Eröffnung
- 5.73
- Bid
- 5.64
- Ask
- 5.94
- Tief
- 5.60
- Hoch
- 5.84
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -1.57%
- Monatsänderung
- -18.38%
- 6-Monatsänderung
- 52.43%
- Jahresänderung
- -54.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K