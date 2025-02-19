QuotazioniSezioni
Valute / KPTI
Tornare a Azioni

KPTI: Karyopharm Therapeutics Inc

5.41 USD 0.32 (5.58%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KPTI ha avuto una variazione del -5.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.33 e ad un massimo di 5.84.

Segui le dinamiche di Karyopharm Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KPTI News

Intervallo Giornaliero
5.33 5.84
Intervallo Annuale
3.51 16.05
Chiusura Precedente
5.73
Apertura
5.73
Bid
5.41
Ask
5.71
Minimo
5.33
Massimo
5.84
Volume
218
Variazione giornaliera
-5.58%
Variazione Mensile
-21.71%
Variazione Semestrale
46.22%
Variazione Annuale
-56.55%
20 settembre, sabato